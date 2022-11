VN-mensenrechtenraad gaat onderdrukking Iraanse massaprotesten onderzoeken

Delen via E-mail

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties gaat de gewelddadige onderdrukking van de massaprotesten in Iran onderzoeken. De raad bekijkt alle schendingen van mensenrechten door Iraanse ordetroepen tegen vreedzame demonstranten. Dat heeft de VN donderdag gemeld op een conferentie in Genève.

De onderzoeksmissie van de VN is "een langverwacht keerpunt in de aanpak van systematische straffeloosheid", zegt Amnesty International. De stemming van donderdag is volgens de mensenrechtenorganisatie een duidelijk signaal naar de Iraanse autoriteiten. Dat moet duidelijk maken dat ze geen misdaden meer kunnen plegen onder internationaal recht zonder gevolgen.