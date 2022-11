Wet in Rusland nog strenger: alle lhbtiq+-uitingen verboden

De Russische regering verbiedt alle uitingen van homoseksualiteit. Het verspreiden van informatie over niet-traditionele seksuele relaties wordt daarmee strafbaar, meldt het Russische staatbureau Tass donderdag. Aleksandr Chinsjtejn, een van de indieners, noemt de uitbreiding van de anti-lhbtiq+-wet een onderdeel van de oorlog die inmiddels op meerdere fronten wordt gevoerd.

De uitbreiding van de wet werd met een ruime meerderheid aangenomen. Via de media, het internet en in boeken en films mag voortaan geen informatie over homoseksualiteit meer worden verspreid.

Volgens Chinsjtejn zijn dat "belangrijke waarden van de Russische samenleving om de kinderen te beschermen". Hij noemt het onderdeel van de oorlog tegen Oekraïne. Daarmee bedoelt hij waarschijnlijk dat Rusland op meerdere fronten oorlog voert, niet alleen door middel van aanvallen op de Oekraïense troepen, maar ook op de energie-infrastructuur, via het internet door middel van hacks, en door in te spelen op de winterse kou.

De nieuwe aanvulling komt boven op de bestaande homopropogandawet die in 2013 werd aangenomen. Door die wet was het al verboden om kinderen te informeren over lhbtiq+-zaken. In de uitbreiding geldt dit voor alle leeftijden.