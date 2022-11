China meldt ondanks zeer streng coronabeleid recordaantal besmettingen

In China zijn in de afgelopen 24 uur 31.444 coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het grootste aantal sinds het begin van de pandemie, meldt het nationale gezondheidscomité. Dat is opmerkelijk, want de Chinese regering voert juist een streng zerocovidbeleid.

Sinds mei dit jaar zijn er voor het eerst weer mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het totale aantal mensen dat aan COVID-19 is overleden, kwam daardoor op 5.232. Er wonen ruim 1,4 miljard mensen in China. Ter vergelijking: in ons land wonen meer dan 17 miljoen mensen en zijn 22.900 mensen overleden aan corona.

Het zerocovidbeleid moet elke besmetting voorkomen. Daarom houdt China als een van de weinige landen nog sterk vast aan de coronamaatregelen. Ook zijn in veel delen van het land nog lockdowns van kracht. Dat heeft in veel steden en gebieden tot grote protesten geleid.

De Chinese grens is grotendeels gesloten. Toch neemt het aantal besmettingen toe in onder meer grote steden als Peking, Guangzhou, Zhengzhou en Chongqing. De vorige piek was op 13 april. Toen zat de miljoenenstad Shanghai in een lockdown die uiteindelijk zo'n twee maanden duurde.

0:37 Afspelen knop Politie in China slaat protesterende fabrieksmedewerkers met stokken

Toch weer nieuwe maatregelen in grote steden

Autoriteiten in de oostelijke stad Zhengzhou hebben een vijfdaagse lockdown in delen van de stad aangekondigd. Meer dan zes miljoen inwoners - ongeveer de helft van de inwoners - worden door de maatregel getroffen. De lockdown gaat vrijdag om middernacht in.

Vanwege de nieuwe lockdown mogen inwoners van het centrum van Zhengzhou het gebied alleen nog verlaten met een negatieve PCR-test en toestemming van de autoriteiten. Ze moeten ook zoveel mogelijk binnen blijven. Inwoners van acht andere districten van de stad moeten dagelijks een coronatest doen. Volgens berichten op sociale media proberen inwoners van Zhengzhou massaal de stad te verlaten en heerst er grote drukte op de treinstations.

De lockdown komt er na protesten van werknemers van een iPhone-fabriek. De demonstranten botsten met beveiligers en de politie. De iPhone-fabriek in de stad is eigendom van het Taiwanese Foxconn, dat ook andere apparaten voor het Amerikaanse techbedrijf Apple maakt.

Werknemers van de fabriek die op het fabrieksterrein wonen, wilden woensdagochtend de slaapzalen verlaten, maar stuitten daar op de bewakers. Er brak een protest uit tegen onder meer onbetaalde lonen en de angst voor verspreiding van het virus. De fabriek werd in oktober door een corona-uitbraak getroffen.

Maatregelen worden continu opnieuw aangepast

Vanwege het toenemende aantal besmettingen passen de Chinese autoriteiten de coronaregels continu aan. Eerder deze maand had de regering een aantal maatregelen versoepeld. Zo werd de quarantaineperiode voor reizigers korter.

Met de versoepeling hoopte de overheid een einde te maken aan de overbelasting van de quarantaineruimtes in het land. Ook kampt China in het hele land met een tekort aan medewerkers die tests uitvoeren.

Door het strenge beleid kwamen Chinezen onder meer vast te zitten in Disneyland Shanghai, op vliegvelden en op hun werk.

Aanbevolen artikelen