Braziliaanse kiescommissie wijst protest Bolsonaro tegen verkiezingsuitslag af

De Braziliaanse kiescommissie heeft een klacht van uittredend president Jair Bolsonaro over de uitslag van de presidentsverkiezingen afgewezen. Daarmee staat de uitslag definitief vast.

Bolsonaro diende dinsdag een klacht in. Hij verzocht de commissie de stemmen van sommige elektronische stemmachines ongeldig te verklaren. Storingen met bijna 300.000 oude stemmachines zouden de verkiezingen "bezoedeld" kunnen hebben.

De stemmen die op deze machines zijn uitgebracht, zouden volgens Bolsonaro ongeldig moeten worden verklaard. De kiescommissie gaat daar niet in mee, blijkt uit een woensdag vrijgegeven juridisch document.

De voorzitter van de kiescommissie, Alexandre de Moraes, is tevens rechter in het Braziliaanse hooggerechtshof. Daardoor is het onwaarschijnlijk dat Bolsonaro de uitslag nog kan aanvechten bij de hoogste rechtbank van het land.