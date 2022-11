Dodental aardbeving Java stijgt naar 271, veel kinderen onder slachtoffers

Delen via E-mail

Het dodental van de aardbeving van maandag op het Indonesische eiland Java is verder gestegen naar 271. Volgens reddingswerkers bevinden zich onder de slachtoffers veel kinderen.

Zo zouden twintig leerlingen van een school in de stad Cianjur zijn omgekomen bij de beving. Op dat moment stonden veel lessen op het punt van beginnen. De aardschok had een magnitude van 5.6 en Cianjur bleek het epicentrum van de beving.

Sinds gisteren is het aantal vermisten fors naar beneden bijgesteld, van 151 naar 40. De overlevingskansen van mensen onder het puin zijn klein en worden steeds kleiner. Daardoor vrezen autoriteiten dat het dodental verder oploopt. Ook zouden er meer dan duizend gewonden zijn.

Het reddingswerk in de bergachtige regio wordt bemoeilijkt door de schade aan de infrastructuur en stroomstoringen. Ook waren er meer dan honderd naschokken.

Indonesië maakt deel uit van de zogeheten Ring of Fire, een gebied in de Grote Oceaan met meer dan honderd actieve vulkanen waar ook veel aardbevingen voorkomen. Het Indonesische eiland Sulawesi werd in januari 2021 getroffen door een beving met een magnitude van 6.2. Daarbij kwamen ruim honderd mensen om.