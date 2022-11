Nederland bombardeerde in 2007 onrechtmatig huizen in het Afghaanse Chora

Nederland heeft in 2007 onrechtmatig een wooncomplex gebombardeerd tijdens de slag om het Afghaanse dorp Chora. Bij de luchtaanval kwamen vijftig tot tachtig burgers om het leven. De Nederlandse staat moet de schade van de slachtoffers vergoeden. Dat is het oordeel van de rechtbank in Den Haag woensdag.

Het was bekend dat er burgers woonden binnen het ommuurde wooncomplex, een quala genaamd. Maar volgens de Nederlandse staat gebruikte de Taliban de huizen voor militaire doeleinden en was het bombardement daarom rechtmatig.

De rechter ziet dat anders. Defensie maakte namelijk onvoldoende duidelijk op basis waarvan zij concludeerde dat strijders van de Taliban de quala gebruikten. "Uit de rapporten die de Staat heeft overgelegd, met daarin logboeken over de uren vlak voor het bombardement, kan die conclusie niet worden getrokken", oordeelt de rechter.

Het bombardement was om die reden in strijd met het oorlogsrecht, concludeert de rechtbank.

De zaak was aangespannen door diverse slachtoffers en nabestaanden. Ze lagen met hun families in de huizen te slapen toen de bommen vielen en vroegen een schadevergoeding van Defensie. De vergoeding is nu toegewezen door de rechtbank, maar de hoogte moet in een nieuwe procedure duidelijk worden.

Nederlandse missie kwam na twintig jaar ten einde

In juni vorig jaar kwam er na bijna twintig jaar een einde aan de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Afghanistan. Samen met de andere NAVO-landen in Afghanistan trok Nederland de troepen terug.

Snel daarna viel in augustus de Afghaanse hoofdstad Kaboel en kwam de Taliban terug aan de macht. De groepering beloofde een hoop verbeteringen ten opzichte van hun schrikbewind tussen 1996 en 2001. Ruim twee jaar later zijn die beloftes niet waargemaakt.

Onlangs maakte de Taliban bekend de sharia in te voeren in het land. Die strenge islamitische wet staat onder meer publieke executies, stenigingen en geselingen toe.

