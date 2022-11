Tientallen gewonden bij nachtelijke aardbeving in Turkije met een kracht van 5,9

Inwoners van West-Turkije zijn in de nacht van dinsdag op woensdag opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag in de provincie Düzce aan de Zwarte Zee. Door de aardbeving vielen er volgens de Turkse minister van Volksgezondheid zeker 35 gewonden.

Een van de gewonden ligt volgens de minister in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat de man van een gebouw sprong. De aardbeving was zo krachtig dat de bevingen tot in Istanboel en Ankara werden gevoeld. Steden op zo'n 200 kilometer afstand van het epicentrum.