Inbrekers stelen voor miljoenen aan oude Keltische munten uit Duits museum

Inbrekers hebben in Zuid-Duitsland een goudschat uit de Keltische periode gestolen. Het gaat om een flinke lading gouden munten die in een museum lagen en enkele miljoenen euro's waard zijn.

De daders wisten gisternacht in het plaatsje Manching de tentoonstellingsruimte in te komen. Daar braken ze een vitrine open waarin 483 gouden munten lagen die meer dan 2000 jaar oud zijn. Volgens de lokale politie kwamen medewerkers van het museum er pas de volgende ochtend achter dat alle munten weg waren.

De diefstal was volgens de burgemeester van Manching erg goed voorbereid. Zo zouden de inbrekers al het lokale internet en telefoonverkeer hebben verstoord. "Het museum is eigenlijk een streng beveiligde locatie, maar alle verbindingen met de politie waren verbroken", vertelde burgemeester Herbert Nerb tegen de Duitse krant Süddeutsche Zeitung . "Ze hadden heel Manching afgesneden."

De goudschat werd in 1999 opgegraven en was sinds 2006 te zien in het Kelten- en Römermuseum. Het gebied in het Duitse Beieren was ooit de locatie van een grote Keltische nederzetting. De Beierse recherche heeft het onderzoek overgenomen, maar wil voorlopig niet meer informatie kwijt.