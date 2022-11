Iran zegt dat tot nu toe veertig buitenlanders zijn opgepakt bij protesten

Delen via E-mail

Iran meldt dinsdag dat tot nu toe veertig buitenlanders zijn gearresteerd wegens betrokkenheid bij de grootschalige protesten in het land. Volgens de Iraanse staatstelevisie gaat het om buitenlanders die de betogingen aanjagen.

Iran meldt niets over de nationaliteiten van de opgepakte buitenlanders. Eerder zei het regime in Teheran negen Europeanen te hebben aangehouden, onder wie een Nederlander.

Sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini half september wordt er geprotesteerd tegen het streng islamitische regime in Iran. De vrouw overleed nadat ze door de zedenpolitie was gearresteerd wegens het overtreden van de kledingvoorschriften. Volgens de betogers is de politie verantwoordelijk voor haar dood.