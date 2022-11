Java zoekt na aardbeving nog naar tientallen vermisten, overlevingskans klein

Indonesische reddingswerkers zoeken nog steeds naar slachtoffers in de ravage die is ontstaan door de aardbeving van maandag. Door de beving op het eiland Java zijn veel doden gevallen. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn, doordat autoriteiten elkaar tegenspreken.

De aardbeving met een kracht van 5.6 vond plaats in het westen van Java. De schade en het aantal slachtoffers zijn vooral groot in de stad Cianjur, het epicentrum van de beving. De landelijke rampendienst meldt officieel 103 doden. Volgens de gouverneur van de provincie West-Java zijn er zeker 252 doden gevallen. De plaatselijke autoriteiten melden dat 377 mensen gewond zijn geraakt.

Over het aantal vermisten zijn de autoriteiten het wel eens. Er wordt nog gezocht naar 31 mensen. De overlevingskansen van de vermisten zijn klein en worden steeds kleiner. De autoriteiten vrezen daarom dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen.

Het reddingswerk in de bergachtige regio wordt bemoeilijkt door de schade aan de infrastructuur en stroomstoringen. Ook waren er meer dan honderd naschokken. Een dag later zitten nog tientallen mensen vast onder het puin. Volgens de rampendienst hebben duizenden huizen schade opgelopen en zijn meer dan zevenduizend mensen dakloos geworden. Reddingswerkers proberen daarnaast gebieden te bereiken waarvan de toegangswegen zijn geblokkeerd als gevolg van aardverschuivingen.

President Joko Widodo bood tijdens zijn bezoek aan Cianjur zijn condoleances aan en beloofde noodhulp van de regering. Hij maakte bekend dat de regering met een compensatie voor slachtoffers en nabestaanden komt. Bij de wederopbouw moeten volgens de president woningen worden gebouwd die bestand zijn tegen aardbevingen en andere natuurrampen.

Indonesië maakt deel uit van de zogeheten Ring of Fire, een gebied in de Grote Oceaan met meer dan honderd actieve vulkanen waar ook veel aardbevingen voorkomen. Het Indonesische eiland Sulawesi werd in januari 2021 getroffen door een beving met een kracht van 6.2. Daarbij kwamen ruim honderd mensen om.

