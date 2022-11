Zeker 36 doden bij brand in Chinese fabriek

Delen via E-mail

Bij een brand in een fabriek in de Chinese stad Anyang zijn maandag zeker 36 mensen om het leven gekomen. Ook worden nog meerdere mensen vermist, melden Chinese staatsmedia.

De brand brak 20.00 uur (lokale tijd) uit en was zo'n drie uur later onder controle. Voor zover bekend zijn er ook twee gewonden gevallen.

Het bedrijfspand staat in een district met veel techbedrijven. Hulpdiensten rukten groots uit en stuurden zeker 63 blusvoertuigen naar het gebouw. Meer dan tweehonderd reddingswerkers werden ingezet om het vuur te bestrijden.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Volgens de lokale autoriteiten heeft de openbare veiligheidsdienst verdachten in beeld.