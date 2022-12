Schutter in Amerikaanse lhbti-club aangeklaagd voor vijfvoudige moord

Delen via E-mail

De man die zaterdagavond in Colorado vijf mensen doodschoot in een lhbti-club, wordt aangeklaagd voor vijfvoudige moord met voorbedachten rade. De burgemeester noemt het misdrijf een haatmisdrijf.

Een andere aanklacht die tegen de schutter ligt, is dat hij doelbewust vijf mensen heeft mishandeld, schrijft NBC News . De man liep naar verluidt de lhbti-nachtclub binnen en opende het vuur met een halfautomatisch geweer. Er werden volgens de politie meerdere wapens gevonden op de plaats delict.

De plaatsvervangend officier van justitie Brent Nelson wil het arrestatiebevel tegen de 22-jarige verdachte geheim houden. Als er meer informatie naar buiten zou komen, kan dat volgens Nelson het lopende onderzoek in gevaar brengen.

Twee klanten overmeesterden de man, waarmee ze voorkwamen dat hij meer slachtoffers maakte. Eén van de twee sloeg het wapen tegen het hoofd van de schutter en bleef net zolang op hem zitten totdat de politie arriveerde, vertelde burgemeester John Suthers van Colorado Springs aan New York Times.

De schietpartij vond zaterdag even voor middernacht plaats in Club Q. De nachtclub ligt in het noordoosten van de stad en beschrijft zichzelf als een "lhbtiq+-nachtclub met thema-avonden zoals karaoke, dragshows en dj's".