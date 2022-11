Lokale media: Tientallen doden en honderden zwaargewond na aardbeving Java

Een aardbeving op het Indonesische eiland Java heeft maandag volgens lokale media aan zeker tientallen mensen het leven gekost. Honderden anderen zouden gewond zijn geraakt. De beving had een kracht van 5.6 en was voelbaar in onder meer de hoofdstad Jakarta.

De Nationale Rampenbestrijdingsdienst probeert momenteel duidelijk te krijgen hoeveel slachtoffers er exact zijn gevallen. Ook zijn de autoriteiten nog bezig de precieze schade in kaart te brengen. Duidelijk is wel dat enkele tientallen gebouwen beschadigd zijn geraakt, waaronder een islamitische kostschool, een ziekenhuis en andere publieke gebouwen.

Een overheidsfunctionaris van de provincie West-Java had het tegenover lokale media over bijna twintig doden In het plaatselijke ziekenhuis waar zij stierven, worden volgens hem ook zeker driehonderd gewonden behandeld. Die aantallen zijn niet officieel bevestigd.

Het epicentrum lag in de stad Cianjur op West-Java, op zo'n 75 kilometer ten zuidoosten van Jakarta, meldt het Indonesische agentschap voor meteorologie (BMKG). De beving vond plaats op een diepte van 10 kilometer. In de twee uur na de beving registreerde het BMKG 25 naschokken. Er was geen gevaar voor een tsunami.

Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen in hoofdstad Jakarta. Daar begonnen wel gebouwen te schudden en werden mensen uit onder meer kantoren geëvacueerd.

