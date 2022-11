Iran probeert demonstraties Koerdische regio met geweld de kop in te drukken

Iran heeft extra ordetroepen naar de Koerdische regio in het land gestuurd om aanhoudende anti-overheidsprotesten neer te slaan. Daarbij kwamen zeker vier demonstranten om het leven.

De in Noorwegen gestationeerde mensenrechtenorganisatie Hengaw stelt dat leden van de Iraanse Revolutionaire Garde met militaire helikopters naar de Koerdische stad Mahabad werden gebracht om protesten neer te slaan. In video's die rondgaan op sociale media is hevig geschut te horen.

Volgens Hengaw hebben de Iraanse ordetroepen gericht geschoten op demonstranten in Mahabad. Daarbij kwamen de afgelopen dagen zeker vier mensen om het leven.

Waarom zijn er grote protesten in Iran? Betogers gingen de straat op na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini op 16 september. Zij overleed nadat ze was opgepakt door de religieuze politie, omdat ze haar hidjab niet op de correcte manier zou hebben gedragen. Betogers houden de overheid verantwoordelijk voor de fatale mishandeling.

Sindsdien zijn de protesten alleen maar groter geworden. Er wordt geprotesteerd tegen het politiegeweld en voor vrouwenrechten.

Iraanse autoriteiten spreken van 'terroristische groepen' in plaats van demonstranten

In een verklaring die werd verspreid door Iraanse staatsmedia wordt bevestigd dat de Revolutionaire Garde aanwezig is in de Koerdische regio. Er zou sprake zijn van "confrontaties met terroristische groepen", aldus de staatsmedia.

De Iraanse overheid houdt vol dat de dood van de Iraans-Koerdische Amini werd veroorzaakt door een medisch probleem waaraan ze leed. De autoriteiten beschuldigen buitenlandse tegenstanders en Koerdische separatisten ervan achter de demonstraties te zitten.

Volgens Iraanse staatsmedia is de rust inmiddels teruggekeerd in de Koerdische regio. Activisten en mensenrechtenorganisatie Hengaw spreken dit op Twitter tegen. Zij zeggen dat de demonstraties in verschillende Koerdische steden aanhouden.

