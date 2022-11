Aardbeving en tsunamiwaarschuwing Grieks eiland Kreta

Het Griekse eiland Kreta is in de nacht van zondag op maandag getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Dat meldt het Europese Mediterrane Seismologische Centrum (EMSC). Direct na de beving waarschuwde het EMSC via Twitter voor een tsunami.

De aardbeving vond plaats in zee, zo'n 65 kilometer van het Griekse eiland, op een diepte van 80 kilometer. Over eventuele schade is nog niets bekend.

In een tweet waarschuwde het EMSC voor een tsunami. Totdat kan worden uitgesloten worden inwoners van Kreta die langs de kust wonen geadviseerd om naar hogere plekken op het eiland te gaan.

Aanvankelijk meldde het EMSC dat de aardbeving een kracht van 6 had. Dat werd later bijgesteld naar 5,4.

Eerder

Aanbevolen artikelen