Leiders Servië en Kosovo naar Brussel voor crisisoverleg over spanningen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Servische president Aleksandar Vucic en premier Albin Kurti van Kosovo gaan maandag naar Brussel voor een crisisoverleg. Daar spreken ze over de recente spanningen tussen de twee landen, maakte EU-buitenlandchef Josep Borrell zondag bekend.

Het doel is "een uitweg te vinden uit de huidige crisis en verdere escalatie en spanningen te voorkomen", zegt Borell.

Brussel hoopt te kunnen bemiddelen tussen de twee landen, die elkaar regelmatig dwarszitten. De spanningen zijn de afgelopen weken weer hoog opgelopen, onder meer doordat Kosovo eist dat Serviërs in Kosovo met een Kosovaars nummerbord op hun auto rijden.

Servië verzet zich daartegen en de Servische minderheid in Kosovo roert zich met onder meer grensblokkades. Kosovo verklaarde zich in 2008 eenzijdig onafhankelijk van Servië, wat door de regering in Belgrado niet wordt erkend.