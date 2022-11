Oprichtster Dwaze Moeders in Argentinië is overleden op 93-jarige leeftijd

De bekende Argentijnse mensenrechtenactiviste Hebe de Bonafini is op 93-jarige leeftijd overleden. Zij was een van de oprichtsters en voorzitter van de organisatie Madres de Plaza de Mayo, in Nederland bekend als de Dwaze Moeders. Zij eisten opheldering over het lot van hun verdwenen kinderen tijdens de militaire dictatuur.

Bonafini richtte de organisatie in 1977 op nadat haar twee zonen en schoondochter waren ontvoerd door staatsveiligheidstroepen. Elke donderdag demonstreerden zij en andere moeders met witte hoofddoekjes op het plein voor het regeringspaleis in het centrum van de hoofdstad Buenos Aires.

Ze verlangden naar informatie over hun gekidnapte kinderen tijdens de zogenoemde Vuile Oorlog, waarbij naar schatting 30.000 tegenstanders van het regime werden vermoord, of zijn "verdwenen". Ook de zonen van Bonafini zijn nooit teruggevonden.

"Beste Hebe, Moeder van Plaza de Mayo, wereldwijd symbool van de strijd voor mensenrechten, trots van Argentinië. God heeft je tot zich geroepen op Nationale Soevereiniteitsdag - het kan geen toeval zijn", aldus de Argentijnse vicepresident Cristina Kirchner op Twitter.

