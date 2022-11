5 doden en 25 gewonden bij schietpartij in gayclub Verenigde Staten

Bij een schietpartij in een gayclub in de Amerikaanse stad Colorado Springs zijn zeker vijf doden en 25 gewonden gevallen. Dat maakt de politie van Colorado Springs zondag (plaatselijke tijd) bekend. De dader is ook gewond geraakt en is gearresteerd.

De schietpartij vond zaterdag even voor middernacht plaats in Club Q. De nachtclub ligt in het noordoosten van de stad en beschrijft zichzelf als een "lhbti-nachtclub met thema-avonden zoals karaoke, dragshows en dj's".

De dader is een 22-jarige man uit Colorado. De politie wil volgens CNN nog niks zeggen over het motief achter de schietpartij.

De politie laat wel weten dat de man gelijk na binnenkomst begon met schieten. Zeker twee "heldhaftige mensen" in de club wisten de schutter snel te overmeesteren, zodat hij ophield met schieten.

De club laat in een bericht op Facebook weten "kapot te zijn van de zinloze aanval op onze gemeenschap". "Onze gebeden en gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en hun familie en vrienden."

"We kunnen geen en we mogen geen haat tolereren", reageerde president Joe Biden op het drama. Hoewel het motief voor de aanval nog niet is vastgesteld, hekelde hij het "vreselijke" geweld tegen de lhbti-gemeenschap van de afgelopen tijd, met name tegen transgender vrouwen van kleur.

In de VS zijn volgens de telling van gunviolencearchive.org dit jaar bijna 18.000 mensen gedood met vuurwapens.

