Een week na de aanslag in een drukke winkelstraat in Istanboel waarbij zes doden vielen, is er nog niet veel bekend over de dader(s) en de motieven. Turkije wees naar hun vijanden de PKK en de YPG, arresteerde 46 mensen en kwam al met vergeldingsbombardementen. NU.nl zet op een rij wat er allemaal is gebeurd.

De aanslag in de winkelstraat in Istanboel in het kort Zondagmiddag 13 november rond 16.20 uur (lokale tijd) ontplofte een bom in de Istiklalstraat van Istanboel.

Dat is een erg drukke winkelstraat, vergelijkbaar met de Kalverstraat in Amsterdam.

Zes mensen kwamen om het leven en 81 raakten gewond.

De Turkse president Erdogan noemt de aanslag een lafhartige aanval.

Er zijn veel beelden van de aanslag. Op een video is een vrouw te zien die vlak voor de knal iets achterlaat.

In 2016 was de winkelstraat ook doelwit van een aanslag. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven.

46 verdachten opgepakt, ook de bomlegger

Nog geen dag na de aanslag pakt de Turkse politie 46 verdachten op. Onder de gearresteerden zou ook de vrouw zijn die de bom had geplaatst.

Vrijdag worden er nog eens vijf verdachten opgepakt in Bulgarije. Zij zouden een van de daders hebben geholpen met vluchten.

De politie van Istanboel komt later ook met een naam van de hoofdverdachte. De vrouw heet Ahlam Al Bashir en komt uit Syrië. De vrouw zou hebben gezegd hebben dat ze getraind is door Koerdische militanten in Syrië.

Het onderzoek naar de aanslag in Istanboel is in volle gang, maar over de daders en motieven is nog weinig bekend. Foto: AFP

Turkije wijst naar de PKK en YPG

Volgen Turkije is het dan ook klip en klaar dat de dader(s) uit Syrië komen. De Koerdische PKK zit volgens de Turkse regering achter de explosie. Of dat echt zo is, is de vraag. Turkije wijst al snel naar zijn grootste vijand en heeft geen bewijzen laten zien.

De PKK (en het afgeleide YPG) zijn Koerdische arbeiderspartijen die een al tientallen jaren een gewapende strijd voeren tegen de Turkse staat. De groep wordt door de Europese Unie en de NAVO gezien als terroristische organisatie.

De PKK ontkent in alle toonaarden. De groepering zegt nooit burgers als doelwit te hebben. Als we naar de geschiedenis kijken, klopt dat ook over het algemeen wel. Al zijn er gevallen bekend waar burgers slachtoffers werden van PKK-aanslagen. De vraag blijft: waarom zou de PKK juist Istanboel willen aanvallen?

Bevel voor aanslag zou komen uit Syrische stad Kobani

De Turkse autoriteiten stellen dat het bevel voor de aanslag is gegeven in de Noord-Syrische stad Kobani. Daar zit de met de PKK verbonden Syrisch-Koerdische militie YPG. Turkije heeft in die stad in het verleden operaties uitgevoerd tegen de YPG.

Een Turkse officier stelt tot slot nog dat niets kan worden uitgesloten. Ook niet dat de opgepakte vrouw banden heeft met Islamitische Staat. Niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag.

In de dagen na de aanslag waren er in Istanboel verschillende rouwtochten. Foto: AFP

Turkije bombardeert dorpen in Syrië uit wraak voor aanslag

Toch besluit Turkije over te gaan tot actie. In de nacht van zaterdag op zondag, bijna een week na de aanslag, voert Turkije vergeldingsbombardementen uit. Liefst 89 doelwitten worden daarbij gebombardeerd.

Turkije kondigde al aan om aanvallen uit te voeren tegen doelwitten gelinkt aan de PKK en YPG. Ook dorpen en gemeenschappen in de buurt van Kobani zijn onder vuur genomen. Turkije heeft voor de aanvallen toestemming gekregen van Rusland, dat het luchtruim boven Syrië controleert.

Volgens berichten zouden vooral twee dichtbevolkte dorpen in het noorden van Syrië zijn bestookt met bombardementen. Er zouden twaalf militanten zijn gedood. Onder hen zes Koerdische strijders van de door de VS gesteunde Syrian Democratic Forces. En ook zes strijders uit het kamp van het regime in Syrië.

De plek van de aanslag is een herdenkingsplek vol rozen geworden. Foto: AFP

Weinig zekerheden, maar veel actie

Van wat er naar buiten komt, is er dus nog weinig zeker over de daders van de aanslag en de motieven.

Toch lijkt het erop dat Turkije intern al geconcludeerd heeft wie er achter de aanslag zitten. In ieder geval handelen de Turken ernaar. Voordat de onderzoeken zijn afgerond, heeft Ankara al wraakacties uitgevoerd op tientallen doelwitten.

Is Turkije erg goed in onderzoeken en is alles heel helder voor Erdogan of zit er meer achter? De aanslag kan voor Turkije immers ook een goed excuus zijn om de aloude vijanden aan te vallen in Syrië. De komende tijd zal blijken wat de waarheid is.

