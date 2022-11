Turkije bombardeert dorpen in Syrië 'ter vergelding' van aanslag in Istanboel

Turkije heeft in de nacht van zaterdag op zondag bombardementen uitgevoerd op gemeenschappen in de buurt van de Noord-Syrische stad Kobani. De melden de Syrian Democratic Forces (SDF) en een ngo. Turkije kondigde dinsdag aan aanvallen te zullen uitvoeren tegen doelwitten gelinkt aan de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) vanwege de recente aanslag in Istanboel. Daarbij vielen zes doden en meer dan tachtig gewonden.

Volgens de Turkse regering zitten de PKK en de Syrisch-Koerdische strijdgroep YPG mogelijk achter de aanslag in Istanboel. De PKK ontkent dit.

De door de VS gesteunde SDF meldt dat twee dichtbevolkte dorpen in het noorden van Syrië zijn getroffen bij de bombardementen. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn daarbij ten minste zes Koerdische strijders van de SDF omgekomen. Ook kwamen zes strijders uit het kamp van het regime in Syrië om het leven. Over de materiële schade is nog niets bekend.

Turkije heeft nog niet officieel bevestigd dat het achter de bombardementen in Syrië zit. Maar het Turkse ministerie van Defensie zei in een bericht op Twitter dat "het uur van vergelding is aangebroken". Die kop stond boven een foto van een opstijgend gevechtsvliegtuig. Kort daarna publiceerde het account ook een korte video van een ogenschijnlijk bombardement.

Turkse defensiebronnen zeggen tegen persbureau Bloomberg dat ze voor de bombardementen toestemming hebben van Rusland, dat delen van het Syrische luchtruim controleert.

0:45 Afspelen knop Omstander filmt dodelijke explosie in drukke Turkse winkelstraat

