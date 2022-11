België neemt zo veel cocaïne in beslag dat verbrandingsovens het niet aankunnen

Delen via E-mail

In de haven van Antwerpen wordt zo veel cocaïne in beslag genomen dat de verbrandingsovens de onderschepte drugs niet meer kunnen verwerken. Dat melden de Belgische kranten De Standaard en Gazet van Antwerpen zaterdag.

In de opslagplaatsen van de douane ligt daardoor voor vele honderden miljoenen aan cocaïne te wachten op vernietiging. De Belgische politie is bang dat drugsbendes proberen deze met geweld terug te krijgen. "We zijn dringend op zoek naar extra verbrandingscapaciteit", zegt de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.