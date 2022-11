VN-klimaattop in Egypte gaat langer duren: te veel openstaande kwesties

Delen via E-mail

De VN-klimaattop in Sharm-el-Sheikh gaat zoals verwacht langer duren. De top zou volgens de planning vrijdag eindigen, maar er zijn nog te veel openstaande kwesties om dat te halen.

Voorzitter Sameh Shoukry maakte vrijdagmiddag bekend dat de besprekingen in elk geval zaterdag nog doorgaan.

Shoukry toonde zich bezorgd over het werk dat nog moet worden verzet en zei dat er niet veel tijd is. Volgens de Egyptenaar moeten de onderhandelingen in "een hogere versnelling" voortgezet worden.