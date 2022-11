Saoedische kroonprins krijgt immuniteit van VS in zaak Khashoggi

Salman kwam in aanmerking voor immuniteit omdat hij onlangs is benoemd tot premier. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het puur om een 'juridische kwalificatie' gaat. Maar volgens Amnesty International is het meer dan dat. "Het komt allemaal neer op straffeloosheid", zei secretaris-generaal Agnès Callamard.

Khashoggi had vermoedelijk meermaals kritiek op de Saoedische regering en werd op 2 oktober 2018 om het leven gebracht tijdens een bezoek aan het consulaat in Istanboel. Het lichaam van de journalist werd nooit gevonden.

In juli sprak president Joe Biden met Salman over de zaak. Biden houdt hem verantwoordelijk voor de moord op de journalist en stelde dan ook dat de immuniteit-uitspraak geen vaststelling van onschuld was. Maar de prins blijft zijn rol in de moord ontkennen.