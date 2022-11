Topvrouw Vlaams agentschap stapt op om wantoestanden kinderopvang

Katrien Verhegge, de topvrouw van het Vlaamse agentschap Opgroeien, stapt op na kritiek over wantoestanden in de kinderopvang. Eerder dit jaar werden tientallen crèches in België gesloten nadat een baby van zes maanden overleed na vermeende mishandeling.

De recente meldingen over wantoestanden in kinderdagverblijven in de Belgische plaatsen Oudenaarde en Keerbergen hebben geleid tot een nieuwe golf van verontwaardiging. De klachten kwamen binnen bij het agentschap Opgroeien, de Vlaamse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor onder meer jongerenwelzijn en Kind & Gezin.

De Vlaamse regering vond dat de topvrouw haar functie moest neerleggen vanwege de klachten. Dat schrijft Katrien Verhegge in de mail aan haar medewerkers, die het Belgische dagblad De Morgen in handen heeft.

"Het tragische overlijden van een kindje in de kinderopvang, dat mij van de eerste dag heel sterk heeft aangegrepen, heeft echter geleid tot een ongelofelijke storm voor de kinderopvang. Deze storm is uitgemond in een heel persoonlijke aanval op mij als leidend ambtenaar van ons agentschap."

"Ik wou blijven vechten omdat ik het zo oneerlijk vind ten aanzien van al de inzet die ik dagelijks zie binnen ons agentschap, maar dit is nu niet meer mogelijk", schrijft Verhegge verder. "Ik blik terug op ongelooflijk prachtige jaren en hou er een ontzettend positief gevoel aan over."

Verhegge was vijftien jaar werkzaam als administrateur-generaal van het agentschap.

Horrorverhalen in Belgische kinderopvangcentra

Afgelopen dagen kwamen weer berichten naar buiten over vermeende misstanden in Belgische kinderopvangcentra. De Belgische media spreken over horrorverhalen.

Bij kinderdagverblijf 'Mippie en Moppie 2' in Keerbergen zou een baby in een slaapzak met tape zijn vastgebonden.

In Oudenaarde zouden bij kinderopvang "t Bengeltje' kinderen met hun hoofd in het toilet zijn geduwd wanneer ze met hun handjes in het toiletpot zaten. Het toilet werd dan doorgespoeld. Ook werden ze hard aangepakt wanneer ze weigerden te eten. Het eten werd in hun mond geduwd tot de kinderen zich verslikten en moesten overgeven.



De vergunning van het kinderdagverblijf in Oudenaarde is definitief ingetrokken. De kinderopvang in Keerbergen moet voor twee maanden dicht.

De kinderopvangsector in België staat al langer onder druk. Elke medewerker is daar verantwoordelijk voor gemiddeld negen kinderen. Dat ligt een stuk hoger dan in de rest van Europa. In Nederland mag een pedagogische medewerker in de kinderopvang maximaal drie kinderen verzorgen van nul tot drie jaar oud.

