Treinverkeer tussen Nederland en Berlijn aangepast vanwege botsing

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De dienstregeling tussen Nederland en Berlijn wordt dit weekend aangepast vanwege een ongeluk met twee goederentreinen. Hierdoor is er geen treinverkeer mogelijk op het ICE-traject tussen Hannover en Berlijn. Over dat traject rijden ook de ICE-treinen vanuit en richting Nederland.

De twee goederentreinen botsten in de Duitse deelstaat Nedersaksen.

De extra reistijd kan volgens de woordvoerder oplopen tot zo'n anderhalf uur. Reizigers hebben ook de mogelijkheid om in Hannover over te stappen en van en naar Berlijn met een binnenlandse trein te reizen, aldus de NS. "In dat geval komt de vertraging nagenoeg te vervallen", meldt de woordvoerder.