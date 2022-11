UNICEF: Nog steeds achterstand bij kinderen door racisme en discriminatie

Delen via E-mail

Racisme en discriminatie zijn nog steeds van invloed op de toegang die kinderen krijgen tot onderwijs, gezondheid en overheidsdiensten. Dat concludeert UNICEF vrijdag in een nieuw rapport . Die uitsluiting heeft een levenslang effect, zegt de hulporganisatie.

Het onderzoek van UNICEF richt zich op 22 landen, waaronder Suriname en Bangladesh. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen uit verschillende minderheidsgroepen een achterstand hebben op hun leeftijdsgenoten. Zo hebben kinderen uit bevoorrechte groepen een dubbel zo grote kans om de basisleesvaardigheid onder de knie te hebben dan kinderen uit een andere etnische-, taal- of religieuze groep.

De uitsluiting is volgens UNICEF ook terug te zien in de geboorteregistratie onder verschillende groepen. Als voorbeeld noemt de organisatie Laos. In de Mon-Khmer-minderheidsgroep wordt iets meer dan de helft van de kinderen ingeschreven bij de overheid, tegenover 80 procent van de Lao Tai-etnische groep. Daardoor lopen kinderen een achterstand op omdat ze pas door zo'n registratie toegang krijgen tot de basisvoorzieningen.