Oorlogsveteraan Tom Rice (101) overleden, sprong in 1944 boven Nederland

De Amerikaanse veteraan Tom Rice is op 101-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de eenheid waarvan hij deel uitmaakte, de 101st Airborne Division, donderdagavond laten weten. Rice sprong op 17 september 1944 boven Nederland voor de operatie Market Garden.

Zijn eenheid deelde als eerbetoon een video van Tom Rice op Facebook. Hij was volgens de 101st Airborne Division een "bescheiden man" die gewoon zijn plicht voor zijn land wilde doen. "Hij beschouwde zichzelf op geen enkele manier als een held of speciaal."

De eerste sprong van Rice was in 1944 tijdens D-day. Toen landde hij in het donker en bestookt met vijandelijk vuur in Normandië. Rice overleefde de gevechten en sprong drie maanden later opnieuw tijdens operatie Market Garden.

Daarbij werd hij met andere soldaten in Nederland achter de vijandelijke linie gedropt. Bij die operatie vocht Rice ook in het Belgische Bastogne waar hij zwaargewond geraakte. Hij overleefde uiteindelijk de oorlog en sprong drie jaar geleden opnieuw boven Normandië. Hij was toen 97 jaar oud.

Tom Rice bleef parachutespringen

Ook de sprong van Market Garden herhaalde hij. Als onderdeel van de 75-jarige herdenking landde Rice met een parachute in Groesbeek. "Het was een snelle sprong, de parachute ging open voor ik er erg in had", reageerde Rice toen tegen Omroep Gelderland.

Na de Tweede Wereldoorlog werkte Rice bijna 44 jaar als docent in Californië. In 2004 publiceerde hij een boek met daarin zijn ervaringen van de parachutesprongen en andere belangrijke persoonlijke momenten uit de oorlog.

