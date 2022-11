Zeker 21 doden bij brand in vluchtelingenkamp Gaza, onder wie 10 kinderen

Delen via E-mail

Bij een brand in een vluchtelingenkamp in de Gazastrook zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Onder de doden zijn tien kinderen, zegt een ziekenhuisdirecteur tegen de BBC. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder op kan lopen.

Het vuur woedde in een gebouw in Jabalia op enkele kilometers ten noorden van Gaza-Stad. Op beelden van persbureau AFP is te zien hoe meerdere verdiepingen grotendeels zijn uitgebrand.