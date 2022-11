Pelosi stopt als partijleider Democraten na verlies Huis bij verkiezingen

Pelosi zit sinds 1987 in het Huis van Afgevaardigden. Ze klom op binnen de partij en werd de eerste vrouwelijke fractieleider in het Amerikaanse Congres. Ze nam de voorzittershamer van het Huis in 2007 voor het eerst in handen, toen de Democraten de meerderheid behaalden. Na 2011 raakte haar partij de controle kwijt, maar sinds 2019 geeft Pelosi weer leiding aan de Kamer.