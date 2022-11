Bijna zesduizend gevangenen in Myanmar krijgen gratie op nationale feestdag

Delen via E-mail

Het militaire regime in Myanmar heeft gevangenen gratie verleend. De junta zegt de gevangenisstraf kwijt te schelden van 5.774 mensen vanwege de nationale feestdag van Myanmar. Onder hen zijn ook buitenlanders zoals een Britse ambassadeur en een Japanse filmmaker.

Verslaggevers van persbureau AFP zagen drie bussen met vrijgelaten gevangenen wegrijden bij de gevangenis Insein in Rangoon. Onder hen bevonden zich de voormalig Britse ambassadeur Vicky Bowman, de Japanse filmmaker Toru Kubota en Sean Turnell, een Australische econoom en oud-adviseur van voormalig regeringsleider Aung San Suu Kyi.

Bowman en haar man Htein Lin, een van de bekendste kunstenaars van Myanmar, werden in september schuldig bevonden aan het overtreden van de immigratiewet en allebei veroordeeld tot één jaar cel. Lin zat van 1998 tot 2004 in de gevangenis vanwege politieke protesten.

De Japanse documentairemaker en journalist Toru Kubota werd vorige maand door een militair tribunaal tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens opruiing en het schenden van de telecommunicatiewet. Kubota filmde in juli onder meer protesten tegen de militaire junta in de grootste stad van het land, Rangoon.

Mensenrechtenactiviste Aung San Suu Kyi won in 2020 de verkiezingen in Myanmar maar werd bij de militaire coup in 2021 gearresteerd. Zij kreeg eind oktober nog eens zes jaar cel opgelegd wegens corruptie. Zij zit nog wel vast.