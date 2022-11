Graanakkoord met 120 dagen verlengd: scheepvaart via Zwarte Zee blijft mogelijk

Het in juli gesloten graanakkoord tussen Rusland, Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties wordt met 120 dagen verlengd, meldt de VN donderdag. Door de deal blijft de verscheping van landbouwproducten zoals graan via de Zwarte Zee mogelijk.

VN-chef António Guterres juicht de voortzetting van de overeenkomst toe in een verklaring. De verlenging van het graanakkoord werd in Istanboel besproken. De deal zou eigenlijk zaterdag aflopen, maar vrijwel de hele wereld is erbij gebaat dat het akkoord wordt voortgezet. Rusland had eerder al laten weten bereid te zijn de graandeal te verlengen.

Tijdens het overleg waren de partijen het erover eens dat de oorlog die Rusland in Oekraïne voert niet in de weg mag staan van de export van bijvoorbeeld tarwe en kunstmest via de Zwarte Zee. Beide landen zijn grote exporteurs van deze landbouwproducten. Het wegvallen dan deze export leidt tot ernstige voedseltekorten, vooral in arme landen die afhankelijk zijn de import van deze producten.

De scheepvaart over de Zwarte Zee wordt dankzij de graandeal niet gehinderd door de oorlog. Er is tot dusver meer dan 11 miljoen ton aan Oekraïense landbouwproducten vanuit Oekraïense havens verscheept, via onder meer de Zwarte Zee en de Turkse Bosporus.

Eind oktober stapte Rusland uit het graanakkoord. Dat was een reactie op de droneaanvallen op schepen in de buurt van de Krim. Volgens Rusland zat Oekraïne achter die aanvallen. Oekraïne ontkent elke betrokkenheid. Desondanks voeren meerdere graanschepen de dagen erna uit.

