Malta werkt als laatste EU-land aan afzwakken van totaalverbod op abortus

De Maltese regering werkt aan een wetsvoorstel om abortus in sommige gevallen toe te staan. Als het plan is aangenomen is er geen enkel land meer in de Europese Unie dat een totaalverbod op abortus hanteert.

Malta wil abortus voortaan toestaan als een zwangere vrouw in levensgevaar is door zwangerschapscomplicaties en de foetus nog te jong is om te worden geboren. "We vinden dat vrouwen die dit ondergaan niet het risico moeten lopen op een gevangenisstraf", aldus minister van Volksgezondheid Chris Fearne. Het wetsvoorstel wordt volgende week gepresenteerd.

Momenteel kunnen dokters vier jaar celstraf krijgen in Malta als zij abortus plegen bij een vrouw. Ook als zij anders komt te overlijden. Een vrouw kan eveneens vier jaar de cel ingaan als zij abortus laat plegen.

Het land wil het abortusrecht wijzigen nadat een Amerikaanse toerist eerder dit jaar bijna kwam te overlijden door de huidige regelgeving. Andrea Prudente was vier maanden zwanger en werd in juni met ernstige bloedingen opgenomen in een Maltees ziekenhuis. Haar placenta was gedeeltelijk losgekomen en het ongeboren kindje zou het waarschijnlijk niet overleven. Toch konden dokters niet ingrijpen, omdat de foetus nog een hartslag had.

Uiteindelijk kreeg de vrouw toestemming om naar Spanje af te reizen waar wél een abortus werd gepleegd. Prudente heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Maltese regering. Dat strafproces moet nog beginnen.

Fearne wil deze situaties in de toekomst voorkomen. "Het gaat hier om de keuze tussen het laten sterven van baby én moeder, of het redden van de moeder."

