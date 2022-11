Man die zes mensen doodreed bij kerstparade in VS moet levenslang de cel in

De man die in november vorig jaar met een auto zes mensen doodreed bij een Amerikaanse kerstoptocht is veroordeeld tot zes levenslange celstraffen. Er is geen kans op vervroegde vrijlating. Toch voegde de rechter nog eens een symbolische 1.067 jaar toe aan zijn straf om te benadrukken hoe ernstig het dodelijke misdrijf is.

Het jongste dodelijke slachtoffer was acht jaar. De overige dodelijke slachtoffers waren in de leeftijd van 52 tot 81 jaar. Onder hen waren ook leden van de fanfare.

Darrell Brooks reed op 21 november 2021 met zijn auto door politiebarricades heen en reed daarna in op de jaarlijkse parade in de stad Waukesha. Er vielen naast de zes doden ook 62 gewonden, onder wie tientallen kinderen. De politie concludeerde dat er geen sprake was van terrorisme. President Joe Biden sprak van "een afschuwelijke geweldsdaad".

De 40-jarige man hield tijdens de rechtszaak vol dat het niet de bedoeling was om op de menigte in te rijden. De rechter wees die verklaring van de hand. "Als je door een menigte en over kinderen heenrijdt, zijn jouw intenties duidelijk. Dit was geen ongeluk."

De rechter zegt wakker te hebben gelegen van de zaak en richtte zich bij de strafbepaling tot Brooks. "U heeft absoluut geen spijt, wat u ook doet. U toont niemand medeleven. Meneer Brooks, niemand is veilig met u in de buurt."

