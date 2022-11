Iran legt steeds meer doodstraffen op aan betogers tegen regime

Steeds meer betogers die protesteren tegen het streng-islamitische regime in Iran krijgen de doodstraf opgelegd. Woensdag werden drie demonstranten ter dood veroordeeld vanwege hun deelname aan de protesten.

De Iraanse autoriteiten begonnen afgelopen weekend met het opleggen van doodvonnissen aan demonstranten. Zondag gebeurde dat voor het eerst. Toen werd een demonstrant ter dood veroordeeld nadat hij schuldig was bevonden aan het in brand steken van een regeringsgebouw, verstoring van de openbare orde, samenzwering tegen de nationale veiligheid en godslastering.

De autoriteiten klaagden alleen in de regio rondom hoofdstad Teheran al meer dan duizend mensen aan voor hun deelname aan de protesten. Ook in andere regio's zijn veel mensen opgepakt. In totaal kwamen tot nu toe honderden mensen om het leven.

Het is onrustig in Iran sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in september dit jaar. De religieuze politie van het land pakte haar op omdat ze haar hoofd niet goed had bedekt. Ze stierf op het politiebureau, mogelijk als gevolg van politiegeweld.