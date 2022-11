Hulpverleners krijgen weer toegang tot Noord-Ethiopische regio Tigray

Delen via E-mail

Vijftien vrachtwagens met voedselhulp zijn woensdag in de Noord-Ethiopische regio Tigray aangekomen. Humanitaire hulpverleners hebben na een twee jaar durende strijd tussen de Ethiopische regering en rebellen weer toegang tot de regio gekregen.

De vrachtwagens van VN-voedselprogramma WFP is voor het eerst sinds juni 2021 weer in Tigray. WFP verwacht binnenkort meer medische hulp en voedsel.

In Tigray wonen ongeveer zes miljoen mensen. Zij kampen met een tekort aan eten, geneesmiddelen en andere basisbehoeften. De Ethiopische regering zegt naar aanleiding van het staakt-het-vuren meer toegang tot Tigray te verlenen om het voedsel onder de mensen te verdelen.

Het WFP nam een route door de regio Amhara. Dat gebied was sinds 2021 niet toegankelijk, doordat tijdens de strijd een brug was verwoest. De VN-organisatie zegt meerdere routes te verkennen om de voedselhulp snel beschikbaar te maken.

De oorlog in de Noord-Ethiopische regio begon toen de regering troepen naar Tigray stuurde om een opstand de kop in te drukken. De rebellen uit Tigray domineerden met hun politieke partij bijna dertig jaar de Ethiopische coalitieregering, maar zij verloren in 2018 hun macht. Het conflict heeft naar schatting honderdduizenden mensen het leven gekost.