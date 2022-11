Trump stelt zich opnieuw verkiesbaar als president van de Verenigde Staten

Delen via E-mail

Donald Trump wil opnieuw de president van de Verenigde Staten worden. Hij heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag officieel verkiesbaar gesteld, blijkt uit vrijgegeven documenten. Daarmee is Trump de eerste Republikein die formeel heeft laten weten dat hij genomineerd wil worden als kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2024.

Trump hield dinsdagavond (lokale tijd) een toespraak op zijn landgoed Mar-a-Lago in de staat Florida.

"Om Amerika weer groots te maken, kondig ik vanavond mijn kandidatuur voor het presidentschap van de Verenigde Staten aan", zei Trump tegen een juichende menigte van donateurs en trouwe aanhangers. Daarmee verwees de oud-president naar zijn voormalige campagneslogan Make America Great Again.

De aankondiging van de miljardair is ongebruikelijk vroeg. In Washington ziet men zijn mededeling als een poging om andere Republikeinen de pas af te snijden en om mogelijke strafrechtelijke vervolging af te wenden.

Er lopen meerdere onderzoeken naar Trumps gedrag voor, tijdens en na zijn eerste termijn als president. Zo doet het ministerie van Justitie onderzoek naar zeer gevoelige documenten die de oud-president zou bewaren in zijn privéclub op Mar-a-Lago.

De huidige president Joe Biden zei vorige week dat hij van plan is zich kandidaat te stellen voor herverkiezing. Hij neemt daar waarschijnlijk begin volgend jaar een definitief besluit over.

In een eerste reactie op Trumps kandidatuur zei de 79-jarige Democraat dat Trump de VS "heeft laten vallen" en dat hij dit in een eventuele tweede termijn opnieuw zal doen.