Donald Trump wil opnieuw president van VS worden en stelt zich verkiesbaar

Donald Trump wil opnieuw de president van de Verenigde Staten worden. Hij heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag officieel verkiesbaar gesteld, blijkt uit vrijgegeven documenten. Daarmee is Trump de eerste Republikein die formeel heeft laten weten dat hij genomineerd wil worden als kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2024.

Trump hield dinsdagavond (lokale tijd) een toespraak op zijn landgoed Mar-a-Lago in de staat Florida.

"Om Amerika weer groots te maken, kondig ik vanavond mijn kandidatuur voor het presidentschap van de Verenigde Staten aan", zei Trump tegen een juichende menigte van donoren en trouwe aanhangers. Daarmee verwees de oud-president naar zijn voormalige campagneslogan Make America Great Again.

Trump was tussen 2017 en 2021 actief als de 45e president van de Verenigde Staten. Amerikaanse media wachtten al weken op zijn aankondiging dat hij voor een nieuwe termijn wil gaan.

Mocht Trump in 2024 de presidentsverkiezingen winnen, dan wordt hij de tweede Amerikaanse president ooit die twee niet-opeenvolgende termijnen dient. Grover Cleveland, wiens tweede periode eindigde in 1897, was de eerste en tegelijkertijd de laatste.