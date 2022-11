Verkiezingsuitslag VS: 'Dit wordt twee jaar spektakel in het Huis'

Het stof is weer gaan liggen na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen (midterms). De Democraten behouden de meerderheid in de Senaat. Maar de nipte Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden gaat het president Joe Biden de komende twee jaar heel moeilijk maken, voorspellen experts.

Ja, het is fijn voor Biden dat zijn partij de meerderheid in de Senaat (de Amerikaanse Eerste Kamer) heeft behouden. Maar het feit dat de Republikeinen de komende twee jaar een meerderheid - hoe nipt ook - in het Huis van Afgevaardigden hebben, zadelt de president met een flink probleem op.

Het Huis (de Amerikaanse Tweede Kamer) stelt nieuwe wetten voor. Maar de Republikeinen hebben een regel dat er alleen wetten op tafel komen waar de hele fractie het mee eens is.

"De fractie bestaat uit een wilde verzameling politici, van het gematigde midden tot aanhangers van Trump (oud-president Donald Trump, red.), helemaal rechts in het spectrum", legt Amerikadeskundige Diederik Brink uit. "Een kleine groep Republikeinen kan het hele proces dus lamleggen. En beide kampen zullen hun invloed laten gelden om de koers van de fractie de komende twee jaar te bepalen."

1:47 Afspelen knop Wat je moet weten over de tussentijdse verkiezingen in de VS

Veel politici moeten achterban tevreden houden

Een bijkomend probleem is dat veel politici die nu zijn gekozen aan hun achterban moeten denken, zodat ze bij de volgende verkiezingen worden herkozen. "Veel gematigde Republikeinen, die geloofden in samenwerken met de Democraten, hebben deze midterms aangegrepen om met pensioen te gaan", aldus Brink. "Het wordt één groot spektakel, waarvan de uitkomst zich niet laat voorspellen. Zet de popcorn maar klaar."

Buitenlandcoördinator Matthijs Le Loux van NU.nl denkt ook dat Biden er de komende twee jaar weinig tot geen wetten meer doorheen krijgt. "Biden heeft de afgelopen twee jaar haast gemaakt met de zaken die hij echt belangrijk vond, zoals de klimaatwet", legt hij uit. "Hij is een politicus van de oude stempel, die oprecht de samenwerking wil zoeken. Maar dat is in deze tijd van polarisatie vrijwel onmogelijk geworden."

Democraten gaan hun focus verschuiven

Le Loux voorspelt dat de Democraten hun focus gaan verschuiven naar zaken die ze de komende twee jaar nog wél voor elkaar kunnen krijgen. Dankzij de meerderheid in de Senaat kunnen ze bijvoorbeeld belangrijke overheidsposten invullen en federale rechters aanstellen. En wellicht laat de kleine Republikeinse meerderheid in het Huis zich op bepaalde punten wel uit elkaar spelen.

Een andere manier waarop de Republikeinen het Biden en zijn partij lastig zullen maken, is het opzetten van allerlei onderzoeken naar onderwerpen die de Republikeinen belangrijk vinden. Dat is ook een van de voorrechten van het Huis van Afgevaardigden.

"Zeker de 'trumpisten' hebben een flinke waslijst: van de laptop en de zakelijke belangen van Hunter Biden, de zoon van de president, tot het coronabeleid van de afgelopen jaren", legt Le Loux uit.

De directe impact van zulke onderzoeken is vaak beperkt. Zo leidden jaren van onderzoeken naar Trump niet tot zijn afzetting. "Maar dit zijn wel onderwerpen die bij de kiezer kunnen blijven hangen. Je zag bij deze midterms dat de bestorming van het Capitool en de strijd om het recht op abortus belangrijke motieven waren voor Democratische kiezers om naar de stembus te gaan."

De hamvraag: wat gaan de Republikeinen doen?

De hamvraag na deze uitslag is welke koers de Republikeinse Partij gaat volgen. Wordt Trump, die al meerdere malen heeft gezinspeeld op een nieuwe kandidatuur, weer omarmd? Of heeft de partij genoeg van de omstreden miljardair? "Als we iets hebben geleerd de afgelopen jaren, is het dat je Trump nooit moet onderschatten", lacht Brink. "Zijn vermogen om zich terug te vechten na een nederlaag is ongekend."

Tegelijkertijd nadert zowel Trump als Biden inmiddels de tachtig, merkt Le Loux op. "En Trump heeft in 2020 verloren. De kans dat hij opeens een enorme groep nieuwe kiezers gaat aanboren, is niet heel groot."

Het viel bij de midterms ook op dat veel kandidaten die de steun van de oud-president kregen niet hebben gewonnen. "Dat gold dus ook voor veel 'verkiezingsontkenners', die maar bleven volhouden dat Biden de verkiezingen niet eerlijk had gewonnen", zegt Le Loux. "In dat opzicht zou je deze uitslag een bescheiden overwinning voor de Amerikaanse democratie kunnen noemen."

2:50 Afspelen knop Waarom DeSantis een bedreiging is voor Trump: 'Wordt episch gevecht'

