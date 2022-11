Artsen zonder Grenzen ziet 'verontrustende' kwesties bij asielzoekers in Brussel

Artsen zonder Grenzen is nu een maand actief bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in België. De gesprekken die de hulporganisatie daar met mensen voerde brachten "enkele verontrustende volks- en mentale gezondheidskwesties" aan het licht, zegt de organisatie dinsdag in een persbericht . Ondertussen zoekt de Belgische overheid nog steeds naar een oplossing voor het vastgelopen asielsysteem.

Het is zo druk in de Belgische opvang dat beschikbare plekken sinds mei dit jaar eerst worden verdeeld onder kwetsbare mensen. Sinds oktober slapen er daardoor niet alleen mannen, maar soms ook gezinnen en minderjarigen op straat.

Artsen zonder Grenzen besloot toen bij te springen bij het aanmeldcentrum in Brussel. Daar voerden de medewerkers tot nu toe 550 medische en 50 psychologische consulten uit. "Deze brachten enkele verontrustende volks- en mentale gezondheidskwesties aan het licht onder mensen die internationale bescherming zoeken in België", aldus de organisatie.

Zo zag ze dat infectieziekten, waaronder difterie en schurft, rondgingen onder de asielzoekers. Ook psychologisch gaan de asielzoekers achteruit.

"De mensen die we in de kliniek ontvangen, vertellen ons vaak over recent geweld, de hardheid van het straatleven en het gebrek aan vooruitzichten. Deze trauma's worden toegevoegd aan reeds bestaande trauma's, wat de situatie en de kwetsbaarheid van mensen verergert", zegt Thomas Pelseneer, hoofd projecten geestelijke gezondheidszorg van Artsen zonder Grenzen.

Belgische hulporganisaties verwijten de Belgische overheid te weinig te doen. Daarom zegt Artsen zonder Grenzen "geen andere keuze" te hebben dan "zich te blijven inzetten om de tekortkomingen van de overheid te verhelpen".

28 oktober: asielzoekers brengen de nacht door op een geïmproviseerd tentenkamp op een brug in Brussel. Foto: Getty Images

België worstelt met oplossing

De Belgische overheid wijst in een reactie op soortgelijke kritieken dat er achter de schermen wordt gewerkt aan het oplossen van het probleem. Zo groeide het aantal opvangplekken dit jaar met 5.000 naar bijna 32.000.

Toch is dat niet genoeg om het aantal mensen dat asiel aanvraagt onderdak te geven. Een ander groot probleem is dat de organisatie die de asielopvang regelt, Fedasil, niet genoeg personeel heeft om de aanvragen te behandelen of de opvangplekken te voorzien van medewerkers. Personeel van Defensie sprong daarom al bij.

De Belgische partij Groen riep afgelopen week nog op tot een spreidingswet, nu in Nederland een soortgelijk wetsvoorstel op tafel ligt. Daarmee moet de opvang van asielzoekers worden verspreid over de verschillende gemeenten.

Staatssecretaris Nicole de Moor (Asiel en Migratie) ziet niks in zo'n voorstel. "Dat de federale overheid haar taken in handen van de steden en gemeenten zou leggen vind ik ongepast", zegt ze in De Morgen. "Problemen afschuiven op de lokale besturen is geen oplossing."

De Moor ziet wel een oplossing in het beperken van het aantal mensen dat asiel aanvraagt en grootschalige noodopvang, zegt ze tegen Het Laatste Nieuws. "We zullen het niet oplossen met vijftig plaatsen hier en vijftig plaatsen daar."

