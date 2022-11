Wereldbevolking voor het eerst groter dan acht miljard mensen

De wereld telt voor het eerst acht miljard mensen. Volgens schattingen van de Verenigde Naties (VN) is dat aantal dinsdag bereikt. Dat is zo'n elf jaar na de vorige mijlpaal van zeven miljard mensen, op 31 oktober 2011. De VN gaat ervan uit dat het groeitempo is afgenomen en dat die trend doorzet.

Dat er steeds meer mensen op aarde rondlopen, is volgens de VN vooral te danken aan de wereldwijd gestegen levensverwachting. Mensen leven over het algemeen langer door verbeterde gezondheidszorg, voeding en hygiëne. Maar de organisatie ziet ook dat het geboortecijfer in de armste landen toeneemt, met name in Afrika.

Dat we met acht miljard zijn is geen reden tot zorg, aldus Natalia Kanem, hoofd van het Bevolkingsfonds van de VN. Deskundigen denken dat de overconsumptie van het rijkste gedeelte van de wereldbevolking een grotere bedreiging is voor de planeet. Dat zou zorgen voor bijvoorbeeld roofbouw, ontbossing en de uitstoot van broeikasgassen.

Secretaris-generaal António Guterres van de VN grijpt de gebeurtenis aan "om de diversiteit en vooruitgang te vieren". Tegelijkertijd herinnert de mijlpaal volgens hem aan "de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de mensheid voor de planeet".

De VN denkt dat de volgende mijlpaal pas over vijftien jaar gehaald wordt, in 2037.

Wereldbevolking groeit naar 8 miljard mensen

