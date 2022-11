Trump niet verschenen voor commissie die Capitool-bestorming onderzoekt

Delen via E-mail

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is maandag niet verschenen voor de commissie van het Huis van Afgevaardigden die de bestorming van het Capitool onderzoekt. De commissie bedenkt nu hoe ze moet omgaan met het feit dat hij ondanks een dagvaarding niet is komen opdagen.

Het is geen verrassing dat Trump niet is verschenen. De oud-president kreeg eerder de mededeling dat hij voor de commissie moest verschijnen. Ook moet hij volgens die dagvaarding documenten overhandigen vanwege zijn rol bij de aanval op het Amerikaanse parlementsgebouw in 2021.