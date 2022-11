VS en China gaan weer met elkaar praten over klimaatverandering

De Verenigde Staten en China gaan weer met elkaar praten over klimaatverandering. De gesprekken tussen de twee landen, die de twee grootste uitstoters van broeikassen ter wereld zijn, lagen sinds augustus stil.

China beschouwde dat als een provocatie en reageerde woedend. Xi herhaalde maandag zijn eerdere woorden dat Taiwan "een rode lijn" is die de VS niet mag overschrijden. Volgens hem gaat het om een binnenlandse aangelegenheid. China ziet Taiwan als een afvallige provincie en wil het eiland het liefst inlijven.

Biden zei in september dat hij Amerikaanse troepen zal inzetten als China Taiwan binnenvalt. Dat standpunt is niet veranderd, benadrukte hij maandag. Toch is er volgens hem op dit moment geen concrete dreiging van een invasie.

Biden en Xi spraken niet alleen over het klimaat en Taiwan. Ze hadden het ook over onder meer de oorlog in Oekraïne, de mensenrechten in China en de nucleaire dreiging die uitgaat van Noord-Korea.