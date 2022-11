Twintig gewonden bij ongeval met Nederlandse touringcar in België

Een Nederlandse touringcar is maandagmiddag in botsing geraakt met een vrachtwagen op de E17 bij het Belgische Destelbergen. In totaal zijn er volgens de Belgische politie negentien mensen lichtgewond geraakt. De chauffeur van de bus raakte bekneld. Hij is zwaargewond, maar niet in levensgevaar, meldt de politie.

De touringcar reed even na het middaguur achter op een vrachtwagen. "Die klap moet hevig geweest zijn", zegt een woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om de passagiers uit het voertuig te helpen.

Op foto's is te zien dat het gaat om een Nederlandse touringcar van busbedrijf Betuwe Express. Daarin zouden zo'n veertig Nederlandse, vooral oudere toeristen hebben gezeten. Op beelden is te zien dat de bus een Nederlands nummerbord heeft.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Belgische media schrijven dat de chauffeur van de touringcar mogelijk op zijn telefoon zat terwijl hij reed. De politie heeft het toestel in beslag genomen om het te onderzoeken. De chauffeur is zijn rijbewijs voor enige tijd kwijt.

De E17 in de richting naar Gent werd helemaal afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven. Er ontstond een file van zo'n 10 kilometer. Inmiddels is de bus weggesleept en is de weg daarom deels vrijgegeven. Daardoor kan het verkeer langzaam doorstromen.

De buspassagiers zijn voorlopig opgevangen in een hal in Destelbergen. Vanuit Nederland is een vervangende bus onderweg onderweg naar België. Met de andere touringcar kunnen de passagiers hun reis voortzetten of terug naar huis gaan. Dat ligt volgens directeur Albert Winnemuller van Betuwe Express aan wat de stemming is en wat de toeristen willen.

