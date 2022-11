Tien gewonden bij ongeval met Nederlandse touringcar in België

Delen via E-mail

Bij een ongeval tussen een Nederlandse touringcar en een vrachtwagen op de E17, nabij het Belgische Destelbergen, zijn zeker negen lichtgewonden gevallen. De chauffeur van de touringcar is zwaargewond geraakt en zit nog bekneld.

De touringcar reed even na het middaguur achterop een vrachtwagen. "Die klap moet hevig geweest zijn", zegt een woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om de passagiers uit het voertuig te helpen.

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum gaat het om een Nederlandse touringcar. Daarin zouden zo'n veertig Nederlandse toeristen hebben gezeten. Op beelden is te zien dat de bus een Nederlands nummerbord heeft.

De E17 in de richting naar Gent is helemaal afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven. Er is inmiddels een file van zo'n 10 kilometer ontstaan.