Meerdere gewonden bij ongeval met Nederlandse touringcar in België

Bij een ongeval tussen een Nederlandse touringcar en een vrachtwagen op de E17, nabij het Belgische Destelbergen, zijn zeker acht lichtgewonden gevallen. De chauffeur van de touringcar is zwaargewond geraakt en zit nog bekneld.

De E17 in de richting naar Gent is helemaal afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven. Er is inmiddels een file van zo'n 10 kilometer ontstaan.

De buspassagiers zijn voorlopig opgevangen in een hal in Destelbergen. Vanuit Nederland is een vervangende bus onderweg onderweg naar België. Met de andere touringcar kunnen ze hun reis voortzetten of terug naar huis gaan. Dat ligt volgens directeur van busbedrijf Betuwe Express Albert Winnemuller aan wat de stemming is en wat de toeristen willen.