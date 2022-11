Verdachte explosie in drukke winkelstraat in Istanboel opgepakt

De verdachte van de explosie in de Turkse stad Istanboel is door de politie gearresteerd. Dat meldt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu. Zondagmiddag kwamen zes mensen om het leven doordat een bom ontplofte in een winkelstraat. 81 mensen raakten gewond.

Op het moment van de explosie was het druk in de Istiklalstraat, vergelijkbaar met de Kalverstraat in Amsterdam. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei eerder op zondag dat alles op een aanslag wijst. Hij sprak van een "lafhartige aanval".

De explosie vond plaats rond 16.20 uur (lokale tijd). Direct daarna doken video's op waarop te zien is dat een vrouw vlak voor de knal iets achterlaat in de drukke winkelstraat. Erdogan bevestigde dat een vrouw bij de aanslag betrokken was. Niemand heeft verantwoordelijkheid opgeëist voor de explosie.

Aanvankelijk ging het volgens gouverneur Ali Yerlikaya van Istanboel om zes doden en 53 gewonden. Vicepresident Fuat Oktay stelde het aantal gewonden later bij naar 81.

Op een paar 100 meter afstand van de explosie is het Nederlands consulaat-generaal gevestigd. Ook het Russisch consulaat-generaal zit in dat gebied, net als dat van Griekenland.

