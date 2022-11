22 verdachten aangehouden na explosie in drukke winkelstraat Istanboel

De Turkse politie heeft 22 verdachten van de explosie in Istanboel gearresteerd, meldt binnenlandminister Süleyman Soylu. Onder hen is vermoedelijk ook de persoon die het explosief plaatste. Zondagmiddag kwamen zes mensen om het leven doordat een bom ontplofte in een winkelstraat. 81 mensen raakten gewond.

Op het moment van de explosie was het druk in de Istiklalstraat, vergelijkbaar met de Kalverstraat in Amsterdam. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei eerder op zondag dat alles op een aanslag wijst. Hij sprak van een "lafhartige aanval".

Volgens de buitenlandminister zit de Koerdische verzetsbeweging PKK achter de explosie. "Volgens onze bevindingen is de PKK-terreurorganisatie verantwoordelijk", zei Soylu. De PKK (Koerdische Arbeiderspartij) wordt internationaal gezien als terreurgroep. Het bevel voor de aanslag zou volgens de autoriteiten zijn gegeven in de Noord-Syrische stad Kobani, waar Turkije in het verleden operaties heeft uitgevoerd tegen de Syrisch-Koerdische militie YPG.

De explosie vond plaats rond 16.20 uur (lokale tijd). Direct daarna doken video's op waarop te zien is dat een vrouw vlak voor de knal iets achterlaat in de drukke winkelstraat. Erdogan bevestigde dat een vrouw bij de aanslag betrokken was. Niemand heeft verantwoordelijkheid opgeëist voor de explosie.

Op een paar honderd meter van de plek van het incident is het Nederlands consulaat-generaal gevestigd. Ook de Russische en Griekse consulaten-generaal zitten in dat gebied.

0:45 Afspelen knop Omstander filmt dodelijke explosie in drukke Turkse winkelstraat

Eerder

Aanbevolen artikelen