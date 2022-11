Advocaat van Melania Trump wordt eerste vrouwelijke president Slovenië

Natasa Pirc Musar wordt de eerste vrouwelijke president van Slovenië. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in het land. Musar is advocaat en is in de Verenigde Staten vooral bekend omdat ze voormalig first lady Melania Trump bijstond tijdens het presidentschap van haar echtgenoot Donald Trump.

Musar deed als onafhankelijke kandidaat mee aan de Sloveense presidentsverkiezingen. In het verleden vertegenwoordigde ze de sociaal-democratische partij SD.

Ze won 53,87 procent van de stemmen in de tweede en beslissende ronde van de verkiezingen. Haar rivaal, de rechtse politicus en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Andze Logar, won 46,13 procent van de stemmen. Inmiddels is 77 procent van de stemmen geteld, meldt de verkiezingscommissie.

Toen Donald Trump president was van de Verenigde Staten was Musar advocaat van de in Slovenië geboren first lady Melania Trump. Musar voorkwam bijvoorbeeld dat bedrijven producten op de markt brachten onder Melania's naam.

