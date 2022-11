Kindervredesprijs voor Japanse (17) die kinderen meer bij politiek wil betrekken

De zeventienjarige Rena Kawasaki uit de Japanse stad Osaka heeft maandag in Den Haag de Internationale Kindervredesprijs van 2022 gekregen. Dat vanwege haar inzet om kinderen meer te betrekken bij de politiek, het milieu en de samenleving in Japan en de rest van de wereld.

"Rena was acht jaar oud toen ze hoorde dat er over de hele wereld kinderen zijn die geen toegang hebben tot onderwijs vanwege de politieke situatie in hun land", schrijft KidsRights. Die kinderrechtenorganisatie is initiatiefnemer van de prijs.