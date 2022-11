Alle zes inzittenden van vliegtuigbotsing bij show in VS overleden

Alle zes inzittenden van de twee vliegtuigen die zaterdag tijdens een vliegshow in Dallas met elkaar in botsing kwamen, zijn om het leven gekomen. Dat hebben de autoriteiten in de Amerikaanse stad zondag bekendgemaakt.

Het ongeluk gebeurde tijdens de vliegshow Wings over Dallas, ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Twee oude gevechtsvliegtuigen botsten in de lucht op elkaar en stortten neer.

De toestellen waren een bommenwerper van het type Boeing B-17 Flying Fortress en een jachtvliegtuig van het type Bell P-63 Kingcobra.

De oorzaak van de botsing wordt nog onderzocht.

